В Татарстане напомнили об ответственности за ложное сообщение о теракте

06 мая 2026, 20:17

В Татарстане жителям напомнили об ответственности с 14 лет за ложное сообщение о теракте. Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев отметил, что человек может получить крупный штраф или лишиться свободы.





В беседе с «Татар-информом» представитель АТК заявил, что за ложный звонок или письменное сообщение виновный заплатит 200–500 тысяч рублей либо суд ограничит его свободу до трёх лет.



Если сообщение касалось соцобъектов или повлекло крупный ущерб — штраф 500–700 тысяч рублей либо лишение свободы на 3–5 лет. При дестабилизации работы властей — до восьми лет лишения свободы, при гибели человека или тяжких последствиях — до десяти лет.

«Сегодня в эту деятельность вовлекается немало несовершеннолетних. Иногда ими движут хулиганские мотивы — сорвать урок или перенести экзамен. Нередко мы сталкиваемся с тем, что телефонные мошенники из недружественных нам стран подталкивают к преступлению наших детей», — отметил Гараев.