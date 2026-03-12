Достижения.рф

В МВД раскрыли хищение 8 млрд рублей при строительстве центра гимнастики в Сочи

Фото: iStock/blinow61

В МВД России раскрыли хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. По делу обвиняются 13 человек.



Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление раскрыли сотрудники Следственного департамента МВД и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Фигурантам дела вменяется хищение денежных средств и их последующая легализация в особо крупном размере.

Среди обвиняемых находятся бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в деле фигурируют руководители подрядных и дочерних организаций, участвовавших в реализации проекта.

Следствие считает, что с 2016 по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения строительных работ. В результате средства, выделенные компанией «Газпром инвестгазификация» на строительство спортивного объекта, были похищены.

По информации МВД, часть незаконно полученных средств была легализована. Сумма отмытых денег составила около 1,5 миллиарда рублей.

В настоящее время следствие продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают всех возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0