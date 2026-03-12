В МВД раскрыли хищение 8 млрд рублей при строительстве центра гимнастики в Сочи
В МВД России раскрыли хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. По делу обвиняются 13 человек.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление раскрыли сотрудники Следственного департамента МВД и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Фигурантам дела вменяется хищение денежных средств и их последующая легализация в особо крупном размере.
Среди обвиняемых находятся бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в деле фигурируют руководители подрядных и дочерних организаций, участвовавших в реализации проекта.
Следствие считает, что с 2016 по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения строительных работ. В результате средства, выделенные компанией «Газпром инвестгазификация» на строительство спортивного объекта, были похищены.
По информации МВД, часть незаконно полученных средств была легализована. Сумма отмытых денег составила около 1,5 миллиарда рублей.
В настоящее время следствие продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают всех возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
