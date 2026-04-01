В Татарстане назвали ТОП-5 нуждающихся в кадрах отраслей

01 апреля 2026, 15:19

Потребность в кадрах в Татарстане есть в строительной и образовательной отраслях

Наибольший дефицит кадров в республике фиксируется в базовых секторах экономики.





Замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова в беседе с «Татар-информом» озвучила топ-5 сфер-лидеров по потребности в сотрудниках.



Упоминаются: обрабатывающее производство — свыше восьми тысяч человек; образование — семь тысяч; здравоохранение — 6 870; транспорт — шесть тысяч; строительство — четыре тысячи специалистов. Прогноз на 2026–2032 годы формируется не только на основе статданных, но и с учетом реальных запросов работодателей.



Как отметила чиновница, ключевым инструментом выступает всероссийский опрос предприятий. В прошлом году в нем приняли участие более шести тысяч организаций, где сосредоточились почти 70% занятых в регионе. В текущем году планируется расширить охват до семи тысяч компаний.В этом году опрос проводят уже с горизонтом планирования на 2027–2033 годы.



