В Татарстане назвали ведущий детей к наркопреступлениям фактор
В Татарстане замминистра по делам молодежи Руслан Семенов заявил, что ключевой элемент в профилактике наркопреступлений среди несовершеннолетних — это доступное разъяснение юридических последствий. Об этом сообщается 29 июня.
На пресс-конференции в «Татар-информе» он подчеркнул, что многие дети идут на преступления из-за заблуждений, внушенных окружением, и ложных заверений в безнаказанности. В рамках борьбы с этой проблемой ведомство ежегодно проводит антинаркотический месячник, целью которого является привлечение внимания к опасности зависимости и популяризация здорового образа жизни. В этом году организовали более 200 мероприятий с участием порядка 15 тысяч человек.
Особое внимание уделялось профилактическому фильму «За пределом», снятому по нацпроекту «Молодежь и дети» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. В картине рассказываются истории пятерых осужденных молодых людей, которые отбывают срок за наркопреступления.
Герои фильма сожалеют о содеянном и мечтают изменить прошлое, но, как отметил Семенов, такой возможности уже нет. Проект создавался совместно с прокуратурой, МВД, УФСИН и профессиональными психологами.
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