В Татарстане назвали ведущий детей к наркопреступлениям фактор

29 июня 2026, 18:58

Минмолодежи РТ: к наркопреступлениям детей ведет неосведомленность

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

В Татарстане замминистра по делам молодежи Руслан Семенов заявил, что ключевой элемент в профилактике наркопреступлений среди несовершеннолетних — это доступное разъяснение юридических последствий. Об этом сообщается 29 июня.