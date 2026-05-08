Дилер прятал наркотики в самодельных кирпичах и попался

Дилер прятал наркотики в самодельных кирпичах в Уфе, его задержали

В Уфе сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, который изготавливал и прятал наркотики в самодельных цементных кирпичах. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет «Лента.ру».





Во время остановки автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в машине крупную партию запрещенных веществ. В частности, 50 граммов амфетамина, 50 граммов МДМА и почти 500 граммов частей конопли. Все наркотики были спрятанными в восемь самодельных кирпичей.



При обыске дома у мужчины нашли еще 22 кирпича с наркотическим содержимым. Установили, что в июле 2025 года злоумышленник устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. В его обязанности входило хранение крупных партий веществ, их фасовка и передача курьерам. Для маскировки он заливал свертки цементом, формировал кирпичи и раскладывал их по городу.



Полицейские обнаружили несколько аналогичных кирпичей и в других населенных пунктах. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



