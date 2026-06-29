В Татарстане раскрыли, как подростков вовлекают в преступления с наркотиками
Старший советник юстиции, начальник отдела прокуратуры Республики Татарстан Александр Цеханович озвучил тревожную тенденцию: злоумышленники всё чаще используют интернет-платформы для вербовки несовершеннолетних в качестве закладчиков наркотиков. Об этом стало известно 29 июня.
По словам представителя надзорного ведомства на пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ», на начальном этапе подростки ищут подработку через сайты или специализированные ресурсы, и предложения выглядят вполне легитимно. Однако в определённый момент молодой человек осознаёт, что речь идёт вовсе не о доставке товаров или продуктов, а о незаконной деятельности по распространению запрещённых веществ.
Цеханович подчеркнул, что если вовремя не остановиться, такие действия неизбежно образуют состав преступления. Особую сложность представляет раскрытие подобных схем: организаторы преступных сетей максимально конспирируются, и закладчик зачастую не знает ни своих кураторов, ни реальных координаторов анонимной схемы.
Несмотря на трудности в выявлении фигурантов, правоохранитель акцентировал: ответственность за участие в наркотрафике неотвратима. Каждый нарушитель понесёт наказание в соответствии с законом, резюмировал спикер.
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