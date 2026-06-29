В Татарстане раскрыли, как подростков вовлекают в преступления с наркотиками

29 июня 2026, 18:23

Прокурор Цеханович: подростки связываются с наркотиками при поиске работы

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Старший советник юстиции, начальник отдела прокуратуры Республики Татарстан Александр Цеханович озвучил тревожную тенденцию: злоумышленники всё чаще используют интернет-платформы для вербовки несовершеннолетних в качестве закладчиков наркотиков. Об этом стало известно 29 июня.