В Подмосковье с начала года проверили на наркотики около 30 000 подростков

В Московской области порядка 30 000 подростков с начала года прошли проверку на употребление наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Студенты и школьники региона могут пройти добровольный медосмотр в образовательных учреждениях. Такие осмотры направлены на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.

«Они позволяют своевременно выявлять случаи употребления наркотиков и психотропных веществ среди молодёжи. С начала года в Московской области такой медицинский осмотр прошли почти 30 000 учащихся», – сказал главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.