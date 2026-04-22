В Подмосковье с начала года проверили на наркотики около 30 000 подростков
В Московской области порядка 30 000 подростков с начала года прошли проверку на употребление наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Студенты и школьники региона могут пройти добровольный медосмотр в образовательных учреждениях. Такие осмотры направлены на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.
«Они позволяют своевременно выявлять случаи употребления наркотиков и психотропных веществ среди молодёжи. С начала года в Московской области такой медицинский осмотр прошли почти 30 000 учащихся», – сказал главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.Как отметили в ведомстве, профилактические медицинские осмотры проводят только специалисты наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности и строгого соблюдения врачебной тайны. Диагностику выполняют с помощью экспресс-анализаторов. Сведения о результатах профосмотра по каждому участнику не разглашаются.