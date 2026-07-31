Россиянин притворялся донором крови ради выходных и пошел под суд
42-летнего жителя Санкт-Петербурга осудят за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, в июле 2024 года петербуржец предоставил работодателю четыре поддельные медицинские справки о сдаче крови. На их основании ему оформили оплачиваемые дни отдыха — донорам положены дополнительные выходные. При этом кровь мужчина на самом деле не сдавал. Ущерб в компании оценили в 27 тысяч рублей.
Фигурант признал вину и объяснил, что устал, а очередной отпуск по графику должен был наступить не скоро. Уголовное дело передали во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жителя Санкт-Петербурга осудят за продажу несуществующего смартфона.
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