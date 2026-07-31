Каждый пятый снятый с жителей Татарстана клещ переносил боррелии
Почти у 20% клещей, снятых с жителей Татарстана, специалисты выявили боррелии. О ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
В беседе с «Татар-информ» она пояснила, что во время исследований в природных зонах возбудителей боррелиоза обнаружили у 14% собранных клещей. Доля зараженных вирусом клещевого энцефалита среди экземпляров, найденных на людях, составила 0,4%. Противоклещевую обработку в республике почти завершили. Специалисты обработали около 3,1 тысячи гектаров в лесах, парках, детских лагерях и других местах отдыха.
После укуса клеща важно как можно быстрее обратиться в травмпункт, поликлинику или другое медицинское учреждение. Специалист правильно удалит паразита, обработает место укуса и при необходимости направит клеща на исследование. Чем раньше его снять, тем ниже риск передачи инфекций. Если обратиться к врачу сразу не получается, клеща можно удалить самостоятельно специальным крючком, пинцетом или нитью. Захватывать его нужно как можно ближе к коже и аккуратно вытягивать вверх, не сдавливая брюшко и не делая резких движений. Не следует заливать клеща маслом, спиртом, бензином или прижигать: это может увеличить риск попадания возбудителей инфекции в ранку.
После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком, например спиртом, йодом или хлоргексидином, а руки тщательно вымыть с мылом. Клеща желательно поместить в чистую плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию для проверки на клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. До передачи на исследование контейнер можно хранить в холодильнике. В течение нескольких недель после укуса нужно следить за самочувствием и состоянием кожи. Поводом для срочного обращения к врачу являются повышение температуры, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов, а также покраснение или растущее кольцевидное пятно вокруг укуса. Врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактику или лечение.
Читайте также: