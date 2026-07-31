Каждый пятый снятый с жителей Татарстана клещ переносил боррелии

31 июля 2026, 15:08

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Почти у 20% клещей, снятых с жителей Татарстана, специалисты выявили боррелии. О ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.