Губернатор Воробьёв утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил сводный план тушения лесных пожаров на 2025 год. Документ согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Общий план действий лесопожарных формирований помогает оперативно организовать охрану лесов. Он позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, снизить риски и последствия природных пожаров. Чем быстрее удаётся локализовать и потушить огонь, тем меньшим будет ущерб», - пояснил глава комитета Евгений Агулов.Он пояснил, что в зависимости от уровня пожарной опасности, план определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, арендаторов лесных участков. Документ предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории региона, а также меры по ликвидации возгораний.
На период пожароопасного сезона этого года в регионе будет задействовано более 1,2 тыс. личного состава лесопожарных формирований и порядка 320 единиц техники, создан резерв противопожарного снаряжения, техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.
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Лора Луганская