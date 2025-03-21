В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар произошёл 21 марта в Озёрном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0,5 га. На место немедленно были направлены 14 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники», – рассказали в ведомстве.Позже из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,95 га. Для тушения пожара потребовалось полтора часа. Его причиной в Комлесхозе назвали действия человека.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о ЧП направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Самое строгое наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.
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Лора Луганская