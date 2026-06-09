В Татарстане появится книга «Хвостограмм» об ответственном отношении к питомцам
Победителем фестиваля «Курше» в направлении «Издательское дело» стал проект книги «Хвостограмм» об ответственном отношении к домашним питомцам. Об этом сообщил журналистам эксперт направления, программный директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.
По его словам, издание расскажет о том, как гармонично сосуществовать с животными и какую роль они играют в жизни человека сегодня, а также о том, как питомцы помогают переосмыслить взаимоотношения. Информацию приводит «Татар-информ».
Презентацию книги запланировали на сентябрь. Организаторы намерены освещать процесс подготовки и другие связанные с проектом события.
Маевский также отметил, что за время работы экспертом на «Курше» он увидел множество ярких идей по организации событий. Их предлагали жители Татарстана.
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