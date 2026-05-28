В Татарстане ответили, сколько детей ежегодно попадает к медикам с отравлением вейпами

28 мая 2026, 16:31

В Татарстане ежегодно госпитализируют порядка 10 детей с отравлением вейпами

В Татарстане ежегодно фиксируется до десяти случаев отравления детей при курении вейпов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Степан Криницкий.





По его словам в беседе с «Татар-информом», специалисты диспансера консультируют пострадавших непосредственно у постели в Детской республиканской клинической больнице. Помимо отравлений вейпами, встречаются случаи интоксикации табаком, алкоголем и наркотиками. Криницкий пояснил, что отравление жидкостью для вейпа диагностируют с помощью анализа на котинин — продукт распада никотина.



