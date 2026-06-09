В Татарстане за долги по алиментам свыше шести тысяч водителей остались без прав
За пять месяцев 2026 года судебные приставы Татарстана ограничили более шести тысяч местных жителей в праве управления автомобилем из-за задолженностей по алиментам. Об этом на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
Анвар Фаритович отметил, что законодательство позволяет судебным приставам временно ограничивать должников по алиментам в пользовании специальным правом, включая право управления транспортными средствами.
«Данная мера применяется в случаях, предусмотренных законодательством, и действует до полного исполнения требований исполнительного документа либо устранения оснований для ограничения», — приводит его слова «Татар-информ».Главный судебный пристав РТ добавил, что многие должники после применения такого ограничения погашают задолженности и начинают регулярно платить алименты. Закиров привел соответствующую информацию: за пять месяцев этого года количество действующих ограничений на пользование правом управления транспортными средствами превысило шесть тысяч.