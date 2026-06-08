«Буду приезжать еще чаще»: Сергей Безруков о любви к Татарстану

08 июня 2026, 13:51

Актер Сергей Безруков заявил о любви к Татарстану и Казани

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Максим Платонов)

Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков выступил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани с теплыми словами в адрес столицы республики и всего Татарстана. Он отметил, что восхищен регионом.





Артист подчеркнул, что его радушно принимают во всех уголках России. Звезда «Бригады» отметил, что в РТ ему пока не дали народного, а вот в соседнем Башкортостане присвоили.





«Как-то вот так поработал в своей жизни, что меня везде рады видеть. Но в Казани особенно. Поэтому я с большим удовольствием хочу признаться в любви к Казани и к Татарстану. И надеюсь, буду приезжать еще чаще», — прокомментировал Сергей «Татар-информу».