Терапевт Хачмафова предупредила о вреде фотосессий с осенними листьями
Осенью многие делают фотографии с золотой листвой, однако прикасаться к этим природным декорациям не стоит: они могут серьёзно навредить здоровью. О том, чем опасны опавшие листья, рассказала терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова.
Листья переносят множество микроорганизмов, загрязняющих веществ и аллергенов, объяснила эксперт.
«Когда листву подбрасывают, в воздухе создается опасный аэрозоль: он содержит бактерии, частицы пыли и споры грибов. При вдыхании они могут вызывать сильные аллергические реакции и раздражение дыхательных путей», — сказала Нафисет Хачмафова.Особенно опасно подбирать листья рядом с автомобильными дорогами или в промышленных зонах. На их поверхности накапливаются нефтепродукты, тяжёлые металлы, такие как цинк, кадмий и свинец, сажа и другие токсичные соединения, которые проникают в организм через кожу или дыхательные пути.
«Осенняя листва также является идеальной средой для развития сапрофитов, плесени, клещей и личинок насекомых. Из-за этого может развиться микоз кожи и аллергический дерматит. А у людей с ослабленным иммунитетом есть риск инфекционно-воспалительных осложнений», — предупредила врач.Кроме того, прикасаться к листьям негигиенично: ведь на них могут быть паразиты и возбудители кишечных инфекций. Особенно если деревья растут там, где выгуливают собак.