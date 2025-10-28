Терапевт Хачмафова предупредила о вреде фотосессий с осенними листьями

28 октября 2025, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Осенью многие делают фотографии с золотой листвой, однако прикасаться к этим природным декорациям не стоит: они могут серьёзно навредить здоровью. О том, чем опасны опавшие листья, рассказала терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова.





Листья переносят множество микроорганизмов, загрязняющих веществ и аллергенов, объяснила эксперт.





«Когда листву подбрасывают, в воздухе создается опасный аэрозоль: он содержит бактерии, частицы пыли и споры грибов. При вдыхании они могут вызывать сильные аллергические реакции и раздражение дыхательных путей», — сказала Нафисет Хачмафова.

«Осенняя листва также является идеальной средой для развития сапрофитов, плесени, клещей и личинок насекомых. Из-за этого может развиться микоз кожи и аллергический дерматит. А у людей с ослабленным иммунитетом есть риск инфекционно-воспалительных осложнений», — предупредила врач.