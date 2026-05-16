Учитель химии изготавливал наркотики и поплатился
Учителя химии осудили за производство наркотиков на Тайване. Об этом сообщает издание Focus Taiwan.
Педагог по фамилии Лян вместе с двумя знакомыми изготавливал метилметкатинон и другие запрещенные вещества. Во время следствия он настаивал на том, что ничего не знал о наркотиках и лишь доставал «ингредиенты» законным путем.
Однако правоохранители доказали его причастность: Лян не только находил вещества, но и решал проблемы с химическими реакциями, анализируя результаты производства, и играл основную роль в процессе.
Суд приговорил его к семи годам и девяти месяцам колонии. Один из соучастников получил пять лет и три месяца, второй — три года и одиннадцать месяцев. Мужчина пытался обжаловать приговор, но несколько инстанций оставили его без изменений.
