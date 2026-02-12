В российском городе едва не сгорела АЗС

12 февраля 2026, 18:07

«78»: Россиянин пытался поджечь автозаправку в Петербурге

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался устроить поджог на автозаправочной станции на набережной Обводного канала.