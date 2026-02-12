В российском городе едва не сгорела АЗС
В Санкт-Петербурге неизвестный попытался устроить поджог на автозаправочной станции на набережной Обводного канала.
Инцидент произошел на глазах у корреспондента, сообщает портал «78 | НОВОСТИ». Злоумышленник сразу же скрылся. Заправку за считанные секунды заволокло густым черным дымом, а пламя, судя по первым кадрам, вспыхнуло очень быстро.
Возгорание не успело распространиться на топливные колонки и резервуары. Паники среди водителей и сотрудников не возникло. Сработала сигнализация, людей оперативно вывели в безопасную зону.
На месте нашли обгоревший портфель — по предварительной информации, именно он мог стать источником огня. Сейчас находку осматривают криминалисты. Не исключается, что внутри была емкость с горючей смесью или другое зажигательное устройство. По внешним признакам можно предположить, что воспламенение произошло раньше, чем рассчитывал поджигатель.
Территорию вокруг АЗС оцепили. На место прибыли несколько расчетов МЧС, пожарные автомобили и бригада скорой помощи. Пострадавших нет. Огонь потушили почти сразу, угрозу взрыва удалось предотвратить.
Читайте также: