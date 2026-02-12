Мошенники выманили у юноши из Подмосковья драгоценности на 600 тысяч рублей

12 февраля 2026, 16:52

оригинал Фото: istockphoto.com/theprint

18-летний житель Орехово-Зуева стал жертвой телефонных мошенников и лишился 30 тысяч рублей и ювелирных изделий общей стоимостью 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





С молодым человеком связались неизвестные, называвшие себя сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и банков, и внушили ему, что к его персональным данным получили доступ злоумышленники. И чтобы защитить от них своё имущество, нужно перевести накопления на «безопасный счёт», а имеющиеся в доме драгоценности передать «доверенному лицу» для декларирования.





«Молодой человек выполнил все требования мошенников, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.