В Уфе мужчина два дня ходил со стаканом в заднем проходе

12 февраля 2026, 18:17

SHOT: мужчину госпитализировали с лопнувшим в заднем проходе стакане в Уфе

Фото: istockphoto/Elena Borodulina

Мужчина два дня ходил со стаканом в прямой кишке, рассчитывая, что он выйдет сам. Однако его пришлось срочно госпитализировать — стекло лопнуло внутри.