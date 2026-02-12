В Уфе мужчина два дня ходил со стаканом в заднем проходе
Мужчина два дня ходил со стаканом в прямой кишке, рассчитывая, что он выйдет сам. Однако его пришлось срочно госпитализировать — стекло лопнуло внутри.
По данным SHOT, 35-летний житель Уфы рассказал врачам местной больницы, что наедине «развлекался» с гранёным стаканом. Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Предмет застрял, а попытки извлечь его самостоятельно только ухудшили ситуацию. Стакан треснул и разлетелся на осколки в кишечнике.
Пациента экстренно прооперировали, инородное тело и фрагменты стекла извлекли. Сейчас мужчина чувствует себя лучше, его выписали, но оставили под амбулаторным наблюдением. Впереди у него курс восстановления.
