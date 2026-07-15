Многодетные семьи Подмосковья 2000 раз обращались за дополнительной выплатой

15 июля 2026, 13:45

Услугой по оформлению выплаты при рождении третьего и последующего ребёнка, которая работает на региональном портале Подмосковья, с начала года воспользовались более 2000 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга

в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.



Как отметили в министерстве, искусственный интеллект распознаёт документы, прикреплённые к заявлению, и находит неверные файлы. Кроме того, умный сервис автоматически проверяет информацию о наличии ранее назначенной действующей меры социальной поддержки и поданного заявления. Если выплата уже назначена или заявление ещё рассматривают, система сообщит об этом.



Помимо этого, сервис проверит соответствие возрасту заявителя и его супруга или супруги. Он не должен превышать 35 лет к дате рождения ребёнка.



Решение по услуге поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

