Многодетные семьи Новосибирска станут лицами новой городской кампании

28 июля 2026, 08:01

Фото: iStock/Elena Gromova

Председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Сергей Майоров сообщил, что многодетные семьи смогут попасть в следующие этапы акции «Моя семья — моё богатство». Организаторы намерены регулярно менять фотографии на городских конструкциях и знакомить жителей с новыми героями. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Социальную кампанию приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Её инициатором стало новосибирское отделение «Союза отцов». Идею поддержали мэрия города, проект «Крепкая семья», уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области и представители социального бизнеса. Проект призван показать реальные истории родителей, воспитывающих троих и более детей. По словам Сергея Майорова, авторы хотят изменить привычное восприятие большой семьи и подчеркнуть её значение для города и страны. Особое внимание кампания обращает на молодёжь и пары, размышляющие о рождении второго или третьего ребёнка.



На стартовом этапе в Новосибирске разместили десять билбордов на ключевых улицах, десять цифровых экранов и пять постеров на тротуарах. На рекламных площадках появились семьи из Новосибирска и области: Боровые, Полтавские, Власовы, Володины и семья Сергея Майорова. В числе участников — семья военнослужащего СВО, предприниматели и активисты «Союза отцов». Один из сыновей Сергея Майорова не участвовал в фотосессии, поскольку находится в зоне СВО. Участниками будущих этапов могут стать любые многодетные семьи. Пока акция проходит в пилотном формате, однако организаторы рассчитывают проводить её каждый год, расширить число рекламных площадок и вывести проект за пределы Новосибирска.



Многодетной обычно считается семья, в которой воспитываются трое или больше детей. Такие семьи имеют право на государственную поддержку, поскольку расходы на питание, одежду, обучение и развитие детей значительно выше. Статус многодетной семьи оформляется через органы социальной защиты, МФЦ или портал «Госуслуги». Одна из основных мер поддержки — ежемесячные и единовременные выплаты на детей. Их размер зависит от региона, возраста ребёнка и дохода семьи. Также многодетные родители могут получать пособия на оплату детского сада, школьное питание, покупку формы и подготовку детей к новому учебному году.



Во многих регионах России многодетным семьям предоставляют льготы на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте, посещение музеев, парков и спортивных учреждений. Дети из таких семей нередко получают бесплатное или льготное питание в школах, а также путёвки в оздоровительные лагеря и санатории.



Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на помощь в решении жилищного вопроса. В зависимости от региона им могут предложить земельный участок, компенсацию части расходов на жильё или участие в специальных программах льготной ипотеки. Условия и перечень льгот отличаются по субъектам России, поэтому точную информацию лучше уточнять в местной социальной защите или администрации.