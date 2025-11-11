«Жалкие подачки»: В ГД вновь выступили за ежеквартальную индексацию пенсий
Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии
Рост пенсий в России всё больше отстаёт от инфляции, обрекая пенсионеров на обнищание. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов и предложил индексировать пенсионные выплаты раз в квартал.
По данным Социального фонда на 1 октября, российские пенсионеры в среднем получают страховую пенсию в размере 15 514 рубля в месяц, средняя месячная пенсия составляет 23 529 рублей.
«Нашу позицию я недавно изложил президенту страны. Это ежеквартальная индексация по текущему росту цен, чтобы подорожание не успевало съедать прибавку, а размер пенсий не отставал как от инфляции, так и от зарплат. Кроме того, надо отменить издевательскую балльную систему, которая обрекает людей на жалкие подачки», — заявил Миронов в беседе с Life.ru.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день социальная пенсия лишь немного превышает прожиточный минимум пенсионера, который правительство установило ещё в июне 2024 года. По словам чиновника, пенсионные выплаты за год увеличились всего на 1,5%, когда как зарплаты росли в 10 раз быстрее.