«Жалкие подачки»: В ГД вновь выступили за ежеквартальную индексацию пенсий

11 ноября 2025, 09:47

Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

Рост пенсий в России всё больше отстаёт от инфляции, обрекая пенсионеров на обнищание. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов и предложил индексировать пенсионные выплаты раз в квартал.





По данным Социального фонда на 1 октября, российские пенсионеры в среднем получают страховую пенсию в размере 15 514 рубля в месяц, средняя месячная пенсия составляет 23 529 рублей.





«Нашу позицию я недавно изложил президенту страны. Это ежеквартальная индексация по текущему росту цен, чтобы подорожание не успевало съедать прибавку, а размер пенсий не отставал как от инфляции, так и от зарплат. Кроме того, надо отменить издевательскую балльную систему, которая обрекает людей на жалкие подачки», — заявил Миронов в беседе с Life.ru.