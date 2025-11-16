Россиянам пригрозили штрафом за неправильную входную дверь
Дверь, открывающаяся наружу, может привести к административному штрафу только в том случае, если в открытом состоянии она препятствует эвакуации соседей.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, наказывать будут за создание реальных помех при чрезвычайной ситуации. Прямого запрета на установку дверей, открывающихся в коридор, в современных противопожарных правилах нет.
Размер санкции составит от пяти до 15 тысяч рублей.
13 ноября юрист Михаил Салкин говорил, что для утилизации раковин и унитазов нужно заказывать специализированный контейнер и оплачивать его вывоз. В противном случае можно получить штраф.
