Россиянам пригрозили штрафом за неправильную входную дверь

16 ноября 2025, 12:10

Эксперт ЖКХ Бондарь: если входная дверь мешает эвакуации, можно получить штраф

Фото: istockphoto/Ratchat

Дверь, открывающаяся наружу, может привести к административному штрафу только в том случае, если в открытом состоянии она препятствует эвакуации соседей.