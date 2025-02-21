Новые аппараты КТ за 190 млн рублей запустили в двух подмосковных больницах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В приёмных отделениях Долгопрудненской и Красногорской больниц запустили в работу новые компьютерные томографы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Продолжаем обновлять тяжелое медоборудование в наших больницах. С начала года в медучреждениях региона заработало 14 единиц медтехники. Это маммографы, рентген-аппараты и сегодня – два новых аппарата КТ. Аппарат в Долгопрудненской больнице стал для неё третьим, что позволит значительно ускорить получение медицинской помощи пациентам. Запустили также аппарат КТ в Красногорской больнице. Всего на закупку нового оборудования направили около 190 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.На новых компьютерных томографах проводят исследования экстренным пациентам. Медтехника работает круглосуточно. Она рассчитана на широкий спектр задач – от рентгенодиагностики до исследований сложных травм. Томографы позволяют получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения.
Как напомнили в министерстве, оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская