Подмосковные врачи перечислили симптомы энцефалита у детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Энцефалит – опасное заболевание, грозящее такими тяжёлыми последствиями, как паралич, потеря памяти, нарушение речи и даже смерть. О причинах и симптомах этого заболевания у несовершеннолетних рассказали врачи НИКИ детства.
«Энцефалит – это воспаление головного мозга, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, паразитами и другими факторами. Самая распространённая причина энцефалита – вирусные инфекции. Это, например, корь или присасывание инфицированного клеща. Могут вызывать энцефалит герпесвирусы, аденовирусы и некоторые другие. Ещё одна причина заболевания – бактериальные инфекции, например, менингококковая», – перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.В редких случаях к развитию энцефалита приводят аллергические реакции и аутоиммунные заболевания, когда организм начинает атаковывать собственные клетки.
«Самые распространённые симптомы энцефалита – головная боль, высокая температура, вялость, тошнота и рвота, спутанность сознания, судороги, паралич и онемение конечностей. Если вы заметили их у ребёнка, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. При подозрении на энцефалит ребёнка госпитализируют для обследования и лечения. Если энцефалит вызван вирусом, пациенту назначат противовирусные препараты, если бактериями – антибиотики», – рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.В Минздраве региона напомнили, что энцефалит – серьёзное заболевание, требующее медицинской помощи. Нельзя пытаться лечить его самостоятельно, так как это может привести к ухудшению состояния.
22 февраля отмечается Вceмиpный дeнь бopьбы c энцефалитом.
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Лора Луганская