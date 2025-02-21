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Подмосковные врачи перечислили симптомы энцефалита у детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Энцефалит – опасное заболевание, грозящее такими тяжёлыми последствиями, как паралич, потеря памяти, нарушение речи и даже смерть. О причинах и симптомах этого заболевания у несовершеннолетних рассказали врачи НИКИ детства.
«Энцефалит – это воспаление головного мозга, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, паразитами и другими факторами. Самая распространённая причина энцефалита – вирусные инфекции. Это, например, корь или присасывание инфицированного клеща. Могут вызывать энцефалит герпесвирусы, аденовирусы и некоторые другие. Ещё одна причина заболевания – бактериальные инфекции, например, менингококковая», – перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В редких случаях к развитию энцефалита приводят аллергические реакции и аутоиммунные заболевания, когда организм начинает атаковывать собственные клетки.
«Самые распространённые симптомы энцефалита – головная боль, высокая температура, вялость, тошнота и рвота, спутанность сознания, судороги, паралич и онемение конечностей. Если вы заметили их у ребёнка, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. При подозрении на энцефалит ребёнка госпитализируют для обследования и лечения. Если энцефалит вызван вирусом, пациенту назначат противовирусные препараты, если бактериями – антибиотики», – рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
В Минздраве региона напомнили, что энцефалит – серьёзное заболевание, требующее медицинской помощи. Нельзя пытаться лечить его самостоятельно, так как это может привести к ухудшению состояния.

22 февраля отмечается Вceмиpный дeнь бopьбы c энцефалитом.

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Подмосковные ветеринары за год привили от коронавирусного энтерита 19,6 тыс. собак
21 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Врачи государственных ветеринарных клиник Подмосковья в течение 2024 года привили от коронавирусного энтерита около 20 тыс. собак. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Коронавирусный энтерит – инфекционное заболевание, представляющее угрозу здоровью и жизни питомцев. Больше всего восприимчивы к нему собаки в возрасте до года, особенно щенки до 5-6 месяцев. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт. Симптомы, которые должны насторожить хозяина, – апатия, снижение аппетита или отказ от еды.

При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы развиваются в течение одного – пяти дней после заражения. Это рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.
«Главный способ уберечь питомца – своевременная вакцинация. На базе ветстанций Минисельхозпрода Московской области прививки доступны в комплексных вакцинах Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. В прошлом году этими препаратами привили более 19,6 тыс. собак», – отметили в пресс-службе.
Чтобы подобрать подходящую для питомца вакцину, нужно записаться в ветеринарную клинику по телефону 7(495) 668-01-25 или на сайте регионального портала госуслуг.

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Бобслеисты из Подмосковья завоевали четыре медали «Гонки чемпионов»
21 февраля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на всероссийском турнире по бобслею «Гонка чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей у мужчин уверенную победу одержал тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Ещё один подмосковный бобслеист Александр Ефимов занял второе место, выступая с Кириллом Голубевым из Краснодарского края. Среди женских двухместных экипажей лучшее время показала подмосковная спортсменка Снежана Трофимец вместе с Надеждой Сергеевой из Красноярского края», – рассказали в ведомстве.
В соревнованиях четырёхместных экипажей победил квартет спортсменов из Московской области. По второй золотой награде завоевали Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов. Первую медаль высшего достоинства на «Гонке чемпионов» записал в свой актив Павел Травкин.

Всероссийский турнир по бобслею и скелетону «Гонка чемпионов» состоялся в Сочи в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Пловцы из Подмосковья
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В «Новом Иерусалиме» открыли первую в Подмосковье выставку Зорикто Доржиева
21 февраля 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO «Повелитель снов». Это самая крупная ретроспектива мастера за 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждёт встреча с яркими, самобытными работами мастера, произведения которого есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти 20 лет работы художника, овладевшего всеми видами искусства - скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. Выставка задумана как тотальная инсталляция о космосе и вселенной, которой является человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция приглашает зрителя стать кочевником и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, понять истоки авторского стиля мастера «Ваджра-панк», в основу которого лёг синтез классического европейского искусства и национального колорита.
«На площадке «Нового Иерусалима» развернулась настоящая ретроспектива, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Художник вплетает в традицию элементы бурятского искусства и свои глубокие философские рассуждения. Мы готовили этот проект совместно с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей», – сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка поделена на три раздела. В её пространстве представлены главные темы и циклы творчества Зорикто, отражены эстетические искания художника от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.
«Это самая большая экспозиция, никогда в таком количестве и в таком сочетании мои работы не выставляли. Многие из них ранее не соприкасались, не висели на соседних стенах, не видели друг друга в одном зале. Концепция музея объединить работы по определённому принципу с декоративным, дизайнерским, инженерным решением, несомненно, вносит свой смысл», – поделился Доржиев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках выставки запланирована насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции.

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«Хорошо забытое старое»: подмосковный акушер Забелина рассказала о модных родах
21 февраля 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современные тренды в акушерстве иногда оказываются просто хорошо забытыми старыми приёмами. Об этом заявила врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Татьяна Забелина.
«Многие будущие мамы хотят, чтобы их роды проходили как у звёзд и блогеров – модно. Но в большинстве случаев модное в акушерстве – это просто хорошо забытое старое, немного видоизменённое или получившее новое название», – считает Забелина, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По её словам, у современной женщины есть широкий выбор того, как появится на свет её ребёнок.
«Вертикальные роды, присутствие на родах близкого человека, даже если речь идёт о кесаревом сечении, фоторепортаж из родильного зала – акушеры-гинекологи стараются поддерживать разные пожелания, если они не противоречат здравому смыслу и не несут опасность здоровью женщины и новорождённого», – отметила врач.
При этом она подчеркнула, что беременная должна принимать решение только в тандеме с врачом, чтобы учесть все особенности и противопоказания, самочувствие будущей мамы и даже её физическую подготовку.

Забелина предостерегла женщин от любых домашних родов без присутствия врача из-за высокого риска для жизни и здоровья, так как осложнения могут развиваться стремительно.

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#минздрав мо
#здоровье
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Команда из Королёва вновь завоевала Кубок Патриарха по русскому хоккею
21 февраля 2025, 21:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Спортивной школы олимпийского резерва «Королёв» второй год подряд завоевала Кубок Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом. В турнире участвовали юноши 12-13 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финал традиционно прошёл на Красной площади. За почётный трофей турнира юные хоккеисты из Подмосковья боролись с командой из Архангельска и одержали уверенную победу – 2:0. Это первый случай в истории турнира, когда несколько лет подряд триумфатором становится один коллектив.
«Играть в такой снегопад крайне сложно. Год назад мы прошли дистанцию без очковых потерь, а в этом сыграли вничью в первом же матче с Первоуральском. Была вероятность не дойти до финала, но рад, что ребята – снова чемпионы! Они много трудились и сдали этот экзамен на Красной площади на пятёрку», – поделился эмоциями главный тренер «СШОР Королёв» Дмитрий Леонов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшим игроком турнира признали хоккеиста из Подмосковья Марка Шергина. Его одноклубник Данила Шергин назван самым молодым игроком соревнований.
Всего за почётный трофей боролись девять команд из Королёва, Архангельска, Луганска, Первоуральска, Ульяновска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Кирова.

В этом году юбилейный 15-й Кубок Патриарха Московского и всея Руси был посвящён 80-летию Великой Победы. Участниками стали более 500 юных спортсменов из шести федеральных округов.

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