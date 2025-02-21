Подмосковные врачи перечислили симптомы энцефалита у детей

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO «Повелитель снов». Это самая крупная ретроспектива мастера за 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.