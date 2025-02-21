«Хорошо забытое старое»: подмосковный акушер Забелина рассказала о модных родах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Современные тренды в акушерстве иногда оказываются просто хорошо забытыми старыми приёмами. Об этом заявила врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Татьяна Забелина.
«Многие будущие мамы хотят, чтобы их роды проходили как у звёзд и блогеров – модно. Но в большинстве случаев модное в акушерстве – это просто хорошо забытое старое, немного видоизменённое или получившее новое название», – считает Забелина, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.По её словам, у современной женщины есть широкий выбор того, как появится на свет её ребёнок.
«Вертикальные роды, присутствие на родах близкого человека, даже если речь идёт о кесаревом сечении, фоторепортаж из родильного зала – акушеры-гинекологи стараются поддерживать разные пожелания, если они не противоречат здравому смыслу и не несут опасность здоровью женщины и новорождённого», – отметила врач.При этом она подчеркнула, что беременная должна принимать решение только в тандеме с врачом, чтобы учесть все особенности и противопоказания, самочувствие будущей мамы и даже её физическую подготовку.
Забелина предостерегла женщин от любых домашних родов без присутствия врача из-за высокого риска для жизни и здоровья, так как осложнения могут развиваться стремительно.
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Лора Луганская