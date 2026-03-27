Россиянин поступил в больницу с простудой и умер из-за повреждения шеи катетером
В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летнего пациента. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина поступил в больницу с ОРВИ, но скончался из-за проникающего ранения шеи.
Родственники рассказали, что в ноябре Константин обратился к врачам из-за простуды. После обследования его отправили домой, но из-за обезвоживания слабость сохранялась. Вечером семья вернулась в больницу, чтобы ему поставили капельницу.
Состояние молодого человека оставалось лёгким, он шутил и улыбался. После процедуры у мужчины резко упало давление, и его перевели в реанимацию. Врачи заверяли родственников, что пациент в порядке, но утром он умер.
Вскрытие показало проникающее ранение шеи с повреждением вены и сонной артерии. Кровопотеря привела к шоку и остановке сердца. Родственники винят врачей в травме при установке катетера. Следователи изъяли видео и возбудили дело о смерти по неосторожности.
