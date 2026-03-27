Адвоката из Уфы подозревают в убийстве погибшей в Таиланде 35-летней помощницы
В Таиланде задержали российского адвоката Ильдара Мухаметзянова по подозрению в убийстве коллеги Вероники Партновой из Уфы. Об этом сообщает «Осторожно Media».
На теле девушки обнаружили переломы рёбер с обеих сторон, разрывы на гениталиях, многочисленные кровоизлияния на лице, голове, груди и руках. После смерти мужчина измазался её кровью и сделал фотоснимки.
В первичных документах обвинение формулировали как «непредумышленное убийство», хотя характер травм указывает на жестокое избиение. Мухаметзянов и Партнова работали вместе и состояли в романтических отношениях, хотя адвокат женат и имеет детей. Сейчас он находится в тайской тюрьме.
Напомним, что Вероника пропала в конце прошлого года. Мухаметзянова задержали 29 декабря, но изначально он не признавал вину. Родственники не верят в случившееся и считают, что девушка жива и находится в Мьянме.
