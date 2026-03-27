В Екатеринбурге мигрант получил срок за изнасилование 12-летней девочки

27 марта 2026, 17:15

В Екатеринбурге мигрант получил 19 лет колонии за изнасилование школьницы

В Екатеринбурге суд назначил 19 лет колонии строгого режима мигранту из Узбекистана Курбонмуроду Хомидову. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда, в 2023 году мужчина познакомился с 12-летней школьницей и изнасиловал её у себя дома.