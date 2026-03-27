В Екатеринбурге мигрант получил срок за изнасилование 12-летней девочки
В Екатеринбурге суд назначил 19 лет колонии строгого режима мигранту из Узбекистана Курбонмуроду Хомидову. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда, в 2023 году мужчина познакомился с 12-летней школьницей и изнасиловал её у себя дома.
Установить личность подозреваемого долго не удавалось. Тогда отец девочки зашёл в её переписку и продолжил общаться с иностранцем от имени дочери. В декабре 2024 года он уговорил Хомидова прийти в квартиру, где и задержал его.
Следователи установили: мужчина снимал несовершеннолетнюю на телефон. Суд признал его виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов с ребёнком.
При вынесении приговора учли содействие мигранта расследованию: он добровольно разблокировал смартфон. Адвокат осужденного заявил, что защита обжалует приговор. Он не согласен с квалификацией дела и самим фактом насилия, настаивая, что девочка встречалась с подзащитным по обоюдному согласию.
