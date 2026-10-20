В Архангельской области медведь насмерть загрыз охотника
В Архангельской области медведь тяжело травмировал охотника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Чрезвычайное происшествие случилось недалеко от посёлка Пинега.
«От полученных ран мужчина скончался. Погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей», — говорится в сообщении.Ранее сведений о выходе медведей в этом районе не поступало. Как уточнили в пресс-службе, случаи нападения этого хищника на человека там не фиксировались с 1978 года. Для устранения опасности принято решение об отстреле опасного зверя.
До этого в Бурятии медведь пытался напасть на посетителей кафе. В результате полицейские нейтрализовали косолапого.