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В Архангельской области медведь насмерть загрыз охотника

Фото: Istock/seread

В Архангельской области медведь тяжело травмировал охотника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Чрезвычайное происшествие случилось недалеко от посёлка Пинега.

«От полученных ран мужчина скончался. Погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей», — говорится в сообщении.
Ранее сведений о выходе медведей в этом районе не поступало. Как уточнили в пресс-службе, случаи нападения этого хищника на человека там не фиксировались с 1978 года. Для устранения опасности принято решение об отстреле опасного зверя.

До этого в Бурятии медведь пытался напасть на посетителей кафе. В результате полицейские нейтрализовали косолапого.
Ольга Щелокова

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