На выставку собак «Евразия» в Красногорске привезут около 10 тысяч животных

19 октября 2026, 12:52

оригинал Фото: медиасток.рф

Одна из крупнейших международных собачьих выставок «Евразия 2026» будет проходить в «Крокус Экспо» в Красногорске 14-15 ноября. Посетители смогут увидеть около десяти тысяч собак из разных уголков мира. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





14 ноября в рамках выставки пройдут соревнования за Кубок президента Российской кинологической федерации, а 15 ноября — за Кубок СНГ 2026.





«В состав жюри войдут эксперты из 17 стран: США, Австралии, Израиля, Словении, Боливии, Сербии, Бразилии, Сан-Марино, Венгрии, Румынии, Гватемалы, Португалии, Греции, Мексики, Грузии, Италии и Испании», — говорится в сообщении.