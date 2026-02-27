В Татарстане усиливают «подчищающую» вакцинацию после выявления случаев кори

27 февраля 2026, 18:14

В Татарстане планируют привить от кори 25 тысяч мигрантов

Фото: Istock / Drs Producoes

В Республика Татарстан в 2026 году намерены значительно расширить кампанию по вакцинации против кори — прививки планируют сделать более чем 31 тысяче человек, из которых около 25 тысяч составят трудовые мигранты. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзор Любовь Авдонина, передаёт «Татар-информ».