В Татарстане усиливают «подчищающую» вакцинацию после выявления случаев кори
В Республика Татарстан в 2026 году намерены значительно расширить кампанию по вакцинации против кори — прививки планируют сделать более чем 31 тысяче человек, из которых около 25 тысяч составят трудовые мигранты. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзор Любовь Авдонина, передаёт «Татар-информ».
По её словам, уровень охвата вакцинацией в республике постепенно растёт, однако остаётся категория людей, которые до сих пор не получили необходимую защиту от инфекции.
Специалисты называют текущую кампанию «подчищающей иммунизацией» — она направлена на предотвращение вспышек заболевания среди групп повышенного риска и людей без подтверждённого прививочного статуса.
Поводом для усиления мер стали зарегистрированные в феврале случаи кори: в регионе выявили два заболевших. В зоне контакта с ними находились 779 человек, но вакцинация потребовалась лишь 29 из них — остальные уже имели иммунитет.
Медики подчёркивают, что корь остаётся одной из самых заразных вирусных инфекций, поэтому высокий уровень вакцинации считается ключевой мерой профилактики и предотвращения распространения болезни.
