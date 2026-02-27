Достижения.рф

В Татарстане усиливают «подчищающую» вакцинацию после выявления случаев кори

В Татарстане планируют привить от кори 25 тысяч мигрантов
Фото: Istock / Drs Producoes

В Республика Татарстан в 2026 году намерены значительно расширить кампанию по вакцинации против кори — прививки планируют сделать более чем 31 тысяче человек, из которых около 25 тысяч составят трудовые мигранты. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзор Любовь Авдонина, передаёт «Татар-информ».



По её словам, уровень охвата вакцинацией в республике постепенно растёт, однако остаётся категория людей, которые до сих пор не получили необходимую защиту от инфекции.

Специалисты называют текущую кампанию «подчищающей иммунизацией» — она направлена на предотвращение вспышек заболевания среди групп повышенного риска и людей без подтверждённого прививочного статуса.

Поводом для усиления мер стали зарегистрированные в феврале случаи кори: в регионе выявили два заболевших. В зоне контакта с ними находились 779 человек, но вакцинация потребовалась лишь 29 из них — остальные уже имели иммунитет.

Медики подчёркивают, что корь остаётся одной из самых заразных вирусных инфекций, поэтому высокий уровень вакцинации считается ключевой мерой профилактики и предотвращения распространения болезни.

Софья Метелева

