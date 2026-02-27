В Таганском суде Москвы подтвердили побег осужденного после опровержения
Таганский районный суд Москвы подтвердил побег осуждённого, которому могли заменить принудительные работы на лишение свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
По информации суда, 26 февраля в 17:00 поступило представление отдела полиции на Метрополитене о заключении под стражу Алиева Ш. М. Ранее ему назначили принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он скрылся.
Как уточняется, мужчина находился на улице рядом с полицейским и ждал защитника. В 18:02 он сбежал. При этом накануне Мосгорсуд и Таганский суд отрицали информацию о побеге.
