Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко и опубликовала нежные снимки с церемонии

28 сентября 2025, 04:08

Бенни Бланко и Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

Певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Торжественная церемония состоялась 27 сентября в Санта-Барбаре. Гомес опубликовала в личном блоге нежные свадебные фото в честь события.