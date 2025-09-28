Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко и опубликовала нежные снимки с церемонии
Певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Торжественная церемония состоялась 27 сентября в Санта-Барбаре. Гомес опубликовала в личном блоге нежные свадебные фото в честь события.
Об их планах сыграть свадьбу стало известно в начале этого месяца. Тогда Гомес и Бланко заявили, что хотят провести торжество в уютной и приватной атмосфере, без излишнего внимания со стороны публики.
По этой причине они выбрали для церемонии уединенное место в элитном районе Монтесито.
На мероприятие прибыло около 170 гостей, в том числе хорошая подруга Гомес певица Тейлор Свифт, передает New York Post (NYP).
На невесте было элегантное свадебное платье, выполненное на заказ из сатина с драпировкой и вышивкой, на многих снимках она держала букет из ландышей. А Бланко выбрал себе классический черный смокинг.
Пост с фотографиями Селена подписала коротко: «9.27.25». Бенни отметил в комментариях, что счастлив наконец-то сделать ее своей женой официально.
Профессиональная история молодоженов насчитывает много лет: Бланко продюсировал такие хиты Гомес, как «Same Old Love» и «Kill Em with Kindness». Их романтические отношения стали публичными в декабре 2023 года, а помолвка состоялась год спустя, в декабре 2024 года.
