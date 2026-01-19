В Татарстане в конце недели ожидаются морозы до -33 °С
К концу недели в Татарстане похолодает до -33 °С. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, в четверг, 22 января, произойдет аномальный ход температуры, при этом осадков не будет.
«С утренних 10-12 °С мороза она рухнет к вечеру до -27 °С. Но самыми холодными днями будут пятница и суббота, когда ночные температуры составят до -33 °С, а днем будет -22…-24 °С», — уточнил Шувалов в разговоре с «Татар-информом».
Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил Москве 24, что холодный воздух из Сибири и Урала принесет в столицу морозы до -25 °С.
«Ночью в четверг будет -7…-12 °С, а днем — от 5 до 10 °С мороза. Пик похолодания придется на пятницу, 23 января, и выходные. По последним расчетам, в эти дни температура в Москве может опуститься на 10–12 °С ниже нормы», — сказал синоптик.
В ночь на 23 января в Москве ожидается от -20 до -15 °С мороза, а по области — до -25 °С. Днем потеплеет до -10…-15 °С. В ночь на субботу столбики термометров покажут порядка 18-23 °С ниже нуля.