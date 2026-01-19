Достижения.рф

День Ивана-бражника 20 января: Почему в этот день принято «запивать» горе, гнать унылые мысли и ждать сватов, народные приметы

Согласно народному календарю, 20 января отмечается день, известный как Иван Бражник, Зимний свадебник или Перезимье. Такое название появилось потому, что этот день, следующий за Крещением Господним, был посвящен собраниям и застольям, где не обходилось без браги, и знаменовал начало периода свадеб. В православной церкви в это время чтят память одного из самых почитаемых святых — Иоанна Крестителя (Предтечи). О приметах, традициях и запретах дня читатйте в материале «Радио 1».




История праздника и житие Иоанна Крестителя

Этот праздник имеет глубокие церковные корни. 20 января Православная Церковь отмечает Собор Иоанна Предтечи — день, следующий за великим праздником Крещения Господня, во время которого святой крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Иоанн Креститель считается величайшим из пророков, завершившим эпоху Ветхого Завета и провозгласивший приход Мессии.

Евангелие повествует о том, что он появился на свет в семье благочестивых Захарии и Елисаветы. О грядущем рождении этого долгожданного ребенка родителей возвестил Архангел Гавриил. С первых дней его жизнь была окружена чудесами, а его предназначение состояло в том, чтобы подготовить людей к приходу Спасителя. Иоанн вел строгую аскетическую жизнь в пустыне, а затем пришел на реку Иордан, проповедуя покаяние и крещение для оставления грехов. Именно там он крестил Иисуса Христа, став свидетелем явления Пресвятой Троицы. За свою праведность и бесстрашное обличение пороков он принял мученическую смерть от царя Ирода.

Традиции дня

Народные традиции Ивана Бражника тесно переплетались с церковным почитанием святого и бытовым укладом жизни.Прежде чем приступить к делам, следовало с утра выпить немного святой крещенской воды, запасенной накануне. Люди верили, что это подарит здоровье на весь год. Также было принято молиться Иоанну Крестителю, который считался покровителем детей и сельского хозяйства, прося о благополучии семьи и будущем урожае.

Центральной традицией дня было общее застолье, давшее празднику имя «Бражник». Столы ломились от еды, так как шел период Мясоеда — времени между постами, когда разрешалось есть скоромную пищу. Напитки лились рекой, но главным был не сам процесс, а его символический смысл. В этот день «запивали зло», чтобы в доме было меньше бед и слез. Особый обряд касался девушек, выданных замуж без их согласия: за столом поднимали чарку, чтобы «обмыть горе» такой невесты, веря, что после этого она сможет полюбить суженого и ее семейная жизнь станет счастливее.

Другое название праздника — Зимний свадебник — прямо указывало на начало периода, когда с 20 января и до самой Масленицы было принято играть свадьбы, засылать сватов и устраивать смотрины. Считалось, что брак, заключенный в это время, будет крепким и долгим.

Интересно, что отношение к труду в этот день было двойственным. В некоторых регионах день полностью посвящался празднованию, и все усилия сосредотачивались на подготовке праздничного стола. В других местах, особенно после обеда, женщины собирались вместе, чтобы заниматься рукоделием: пряли, шили и вязали. Молодежь вечером устраивала гуляния, игры и общие трапезы.

Не забывали и о домашних животных. Скоту и лошадям скармливали остатки праздничной еды, чтобы они были здоровы и сильны.

Народные запреты

Согласно народным поверьям, 20 января существовал ряд строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беды на весь год.

  • Главный запрет касался безмерного потребления алкоголя. Хотя застолье и бражное веселье дали название празднику, напиваться до беспамятства строго воспрещалось. Считалось, что пьянство в этот день «открывало дверь» бедам, нищете и болезням, призывая в дом злую силу.
  • Крайне нежелательной была любая охота, особенно на птицу. Убийство диких гусей или лебедей, по поверьям, могло перекрыть путь к исполнению заветных желаний.
  • Особый запрет касался ловли или умерщвления мышей в доме, так как их появление трактовалось как весть о скором прибавлении в семействе.
  • Вопреки общему праздничному настрою, полная праздность и лень также осуждались. Считалось, что тот, кто только бездельничает, рискует провести весь год в нищете. Дозволялась легкая работа по дому или рукоделие.
  • В этот день следовало особенно оберегать мир в доме. Любые ссоры, склоки и даже унылые мысли считались крайне опасными: считалось, что тот, кто плачет или горюет на Ивана Бражника, «проплачет» и все последующие месяцы.
  • Особую осторожность нужно было проявлять с подарками, особенно от малознакомых людей. Принятие дара могло, согласно поверьям, означать невольное принятие на себя чужих бед, болезней или сглаза. Поэтому такие подношения, как правило, деликатно отклоняли.

Приметы

  • Ясная и холодная погода 20 января предвещала засушливое лето с возможной засухой.
  • Напротив, пасмурное небо и снегопад сулили обильный урожай осенью.
  • Туман над водой или вокруг деревьев также считался добрым знаком, обещающим сытый и богатый год.
  • Если ночью на небе ярко сияли звезды, это указывало на скорые и сильные морозы.
  • А вот метель в этот день предсказывала, что такая же снежная и ветреная погода продержится всю Масленичную неделю.
Елена Генералова

