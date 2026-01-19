19 января 2026, 11:13

Фото: iStock/ thavornc

Согласно народному календарю, 20 января отмечается день, известный как Иван Бражник, Зимний свадебник или Перезимье. Такое название появилось потому, что этот день, следующий за Крещением Господним, был посвящен собраниям и застольям, где не обходилось без браги, и знаменовал начало периода свадеб. В православной церкви в это время чтят память одного из самых почитаемых святых — Иоанна Крестителя (Предтечи). О приметах, традициях и запретах дня читатйте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника и житие Иоанна Крестителя Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника и житие Иоанна Крестителя

Фото: iStock/ Asian

Традиции дня

Фото: iStock/ Pretti

Народные запреты

Фото: iStock/ phbcz

Главный запрет касался безмерного потребления алкоголя. Хотя застолье и бражное веселье дали название празднику, напиваться до беспамятства строго воспрещалось. Считалось, что пьянство в этот день «открывало дверь» бедам, нищете и болезням, призывая в дом злую силу.

Хотя застолье и бражное веселье дали название празднику, напиваться до беспамятства строго воспрещалось. Считалось, что пьянство в этот день «открывало дверь» бедам, нищете и болезням, призывая в дом злую силу. Крайне нежелательной была любая охота, особенно на птицу. Убийство диких гусей или лебедей, по поверьям, могло перекрыть путь к исполнению заветных желаний.

Убийство диких гусей или лебедей, по поверьям, могло перекрыть путь к исполнению заветных желаний. Особый запрет касался ловли или умерщвления мышей в доме , так как их появление трактовалось как весть о скором прибавлении в семействе.

, так как их появление трактовалось как весть о скором прибавлении в семействе. Вопреки общему праздничному настрою, полная праздность и лень также осуждались . Считалось, что тот, кто только бездельничает, рискует провести весь год в нищете. Дозволялась легкая работа по дому или рукоделие.

. Считалось, что тот, кто только бездельничает, рискует провести весь год в нищете. Дозволялась легкая работа по дому или рукоделие. В этот день следовало особенно оберегать мир в доме. Любые ссоры, склоки и даже унылые мысли считались крайне опасными: считалось, что тот, кто плачет или горюет на Ивана Бражника, «проплачет» и все последующие месяцы.

Любые ссоры, склоки и даже унылые мысли считались крайне опасными: считалось, что тот, кто плачет или горюет на Ивана Бражника, «проплачет» и все последующие месяцы. Особую осторожность нужно было проявлять с подарками, особенно от малознакомых людей. Принятие дара могло, согласно поверьям, означать невольное принятие на себя чужих бед, болезней или сглаза. Поэтому такие подношения, как правило, деликатно отклоняли.

Приметы