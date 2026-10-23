В Крыму провели эвакуацию населения

23 октября 2026, 16:13

Из зон подтопления на юге Крыма эвакуировали 19 человек

Фото: iStock/possum1961

Двоих детей и 17 взрослых эвакуировали из зон подтопления на южном побережье Крыма, вызванного паводками после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, передает РИА Новости.