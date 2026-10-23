В Крыму провели эвакуацию населения
Двоих детей и 17 взрослых эвакуировали из зон подтопления на южном побережье Крыма, вызванного паводками после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящий момент в ПВР находятся три человека. Сильные дожди настигли южный берег полуострова 18 и 19 октября. Из-за непогоды горные реки вышли из берегов, также возникли локальные подтопления. Сложная обстановка сложилась в поселке Кореиз и городе Алупка, где поток воды обрушился на некоторые улицы.
21 октября в МЧС сообщили о прекращении дождей, однако сильные потоки рек продолжают сходить с плато Ай-Петри, где выпало рекордное количество осадков. В Ялте из-за последствий непогоды ввели режим ЧС муниципального характера, там также затопило троллейбусный парк.
Ранее сообщалось, что в Черном море возле южного побережья Крыма произошло землетрясение.
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