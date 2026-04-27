Россиянам рассказали, как избежать простуды в непогоду

27 апреля 2026, 15:16

Терапевт Кондрахин призвал держать ноги в тепле в непогоду, чтобы не заболеть

Фото: Istock/Maya23K

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал рекомендации на холодную погоду. Он посоветовал держать ноги в тепле и призвал не дышать через рот на морозе.





В беседе с NEWS.ru Кондрахин объяснил, что при смене атмосферного давления и наступлении холодов организм начинает терять тепло.

«Возвращаемся к системе зимнего обеспечения: надеваем шарф, может быть, даже достаём зимнюю обувь. На руки — варежки или перчатки. На улице дышим только через нос, потому что он согревает воздух и увлажняет его, и нам становится более-менее комфортно. Самое неприятное — это промочить ноги», — рассказал врач.