В Татарстане врачи удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч

11 марта 2026, 14:58

В Татарстане врачи спасли пациентку с опухолью в сердце

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Набережных Челнах кардиохирурги больницы скорой медицинской помощи имени Акчурина удалили пациентке опухоль сердца, новообразование достигло размеров мяча для гольфа. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.