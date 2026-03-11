В Татарстане врачи удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч
В Набережных Челнах кардиохирурги больницы скорой медицинской помощи имени Акчурина удалили пациентке опухоль сердца, новообразование достигло размеров мяча для гольфа. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
У женщины полтора года назад при ультразвуковом исследовании сердца обнаружили опухоль. Это была миксома — доброкачественное образование с рыхлой структурой. Обычно такие опухоли развиваются без симптомов, но могут перекрыть просвет сердечной камеры, нарушая ток крови из предсердия в желудочек и создавая дополнительную нагрузку на сердце.
Узнав о диагнозе, пациентка сразу же обратилась к специалистам. Кардиохирурги обратили внимание на то, что опухоль прикрепилась к перегородке сердца и могла в любой момент оторваться. Чтобы предотвратить рецидив, новообразование полностью удалили. Женщину уже выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
