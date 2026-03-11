Врач предупредил о последствиях удаления седых волос
Профессор дерматологии в Университетском колледже Дублина Десмонд Тобин предупредил о неприятных последствиях удаления седых волос. Об этом пишет The Guardian.
Специалист развеял распространённый миф о том, что на месте вырванного седого волоса вырастает два новых. Врач также не рекомендовал удалять седые волосы с корнем.
Дерматолог объяснил, что из каждого волосяного фолликула может вырасти только один волос. Выщипывание не изменит эту ситуацию, но может повредить или уничтожить фолликул. Это становится заметно, если на коже появляется маленькая капля крови. В таком случае фолликул может не восстановиться, и волос больше не вырастет, подчеркнул врач.
Тобин отметил, что время появления седины сильно зависит от генетической предрасположенности. Кроме того, седые волосы могут появиться раньше из-за хронического стресса, недостатка сна и дефицита питательных веществ.
Читайте также: