Врач предупредил о последствиях удаления седых волос

11 марта 2026, 10:35

Дерматолог Тобин: После удаления седых волос они могут больше не вырасти

Фото: iStock/batuhan toker

Профессор дерматологии в Университетском колледже Дублина Десмонд Тобин предупредил о неприятных последствиях удаления седых волос. Об этом пишет The Guardian.