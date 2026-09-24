В Татарстане втрое выросло число решений о выдворении иностранцев

24 сентября 2026, 19:10

Фото: iStock/vichinterlang

В Татарстане за восемь месяцев этого года суды вынесли 2731 решение о выдворении иностранцев за нарушение режима пребывания. Об этом сообщил заместитель главы МВД по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник на пресс-конференции.





По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», за аналогичный период прошлого года таких решений было 996 – показатель вырос почти втрое.

«За нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях за восемь месяцев этого года судами вынесено 2 731 решение о выдворении иностранных граждан», – сказал Дзьоник.