В Татарстане втрое выросло число решений о выдворении иностранцев
В Татарстане за восемь месяцев этого года суды вынесли 2731 решение о выдворении иностранцев за нарушение режима пребывания. Об этом сообщил заместитель главы МВД по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник на пресс-конференции.
По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», за аналогичный период прошлого года таких решений было 996 – показатель вырос почти втрое.
«За нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях за восемь месяцев этого года судами вынесено 2 731 решение о выдворении иностранных граждан», – сказал Дзьоник.Он также отметил, что в этом году въезд в страну закрыли для 5280 иностранцев, тогда как годом ранее таких запретов было всего 1711.