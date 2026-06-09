«Придём к полному запрету»: В Госдуме рассказали о будущем вейпов в стране

09 июня 2026, 15:58

Депутат Леонов: в будущем Россия должна прийти к полному запрету вейпов

Фото: Istock/Benjamin Robinson

С 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года субъекты Российской Федерации получат право самостоятельно устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





В беседе с RT парламентарий обратил внимание, что на эксперимент даётся пять лет.

«Уверен, он будет успешным. Большинство регионов пойдут по этому пути, и мы всё-таки придём к тому, что говорит Государственная дума уже почти семь лет, — к полному запрету вейпов в нашей стране», — заявил Леонов.

«Та системная работа, которая велась нами, она увенчалась успехом. И теперь реализация этих норм ложится на регионы, уверен, они с этой задачей справятся», — заключил депутат.