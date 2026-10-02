В Татарстане за сезон зафиксировали 234 возгорания у лесов
С начала пожароопасного сезона в Татарстане зарегистрировали 393 термические точки и 234 возгорания на землях, граничащих с лесным фондом. Об этом «Татар-информу» сообщили в региональной диспетчерской службе ГБУ РТ «Лесопожарный центр».
Больше всего возгораний зафиксировали в Нижнекамском районе — 30 случаев. В Муслюмовском районе произошло 17 возгораний, в Лаишевском — 16, в Елабужском — 12.
При этом лесных пожаров в республике не допустили. Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза Татарстана Анас Сенгатуллин.
Сейчас в регионе действует третий класс пожарной опасности. По словам Сенгатуллина, риск возникновения лесных пожаров сохраняется и осенью, поэтому специалисты усилили патрулирование лесов, особенно рядом с населенными пунктами и садоводческими товариществами.
Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о возгораниях по номеру 112. Пожароопасный сезон в Татарстане планируют закрыть после установления устойчивой дождливой погоды. Ожидается, что это произойдет в середине октября.
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