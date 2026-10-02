В Татарстане за сезон зафиксировали 234 возгорания у лесов

02 октября 2026, 17:10

Больше всего случаев произошло в Нижнекамском районе

Фото: istockphoto / Akmamapreneur

С начала пожароопасного сезона в Татарстане зарегистрировали 393 термические точки и 234 возгорания на землях, граничащих с лесным фондом. Об этом «Татар-информу» сообщили в региональной диспетчерской службе ГБУ РТ «Лесопожарный центр».