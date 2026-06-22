В Подмосковье исследуют более 350 тыс. тонн пшеницы в рамках мониторинга
Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области в 2026 году исследуют более 350 тысяч тонн пшеницы в рамках государственного мониторинга зерна. Работы охватят 25 муниципальных образований региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Мониторинг позволяет оценить качество урожая, определить класс зерна и подтвердить его соответствие требованиям продовольственной безопасности. Ключевые зернопроизводящие муниципалитеты — Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы и Коломенский городской округ.
Специалисты отберут пробы пшеницы после завершения уборки урожая. Всего в рамках мониторинга планируют отобрать порядка 460 проб. При этом количество проб может измениться в зависимости от фактического объёма собранного зерна.
Лабораторные исследования охватят широкий спектр показателей качества зерна: от содержания и качества клейковины до стекловидности, числа падения, а также наличия сорной и зерновой примеси. Дополнительно специалисты оценят органолептические характеристики и показатели безопасности, включая заражённость вредителями хлебных запасов.
По итогам 2025 года пшеница, выращенная в Московской области, распределилась следующим образом: 3 класс — 80,4 тысячи тонн (21%), 4 класс — 185,5 тысячи тонн (48,4%), 5 класс — 115,1 тысячи тонн (30%). Классы зерна отражают его качественные характеристики и определяют направление использования. Пшеница 3 класса — продовольственная, её применяют для производства хлеба и муки высших сортов. 4 класс используют в пищевой промышленности. Пшеница 5 класса идёт на кормовые цели.
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