В Подмосковье исследуют более 350 тыс. тонн пшеницы в рамках мониторинга

22 июня 2026, 16:59

оригинал Фото: istockphoto / filipfoto

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области в 2026 году исследуют более 350 тысяч тонн пшеницы в рамках государственного мониторинга зерна. Работы охватят 25 муниципальных образований региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.