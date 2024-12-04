«Gucci, Armani»: в прокуратуре Татарстана возмутились из-за роскошной жизни чиновников

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Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов возмутился из-за роскошной жизни коррумпированных чиновников. По его словам, сотрудники прокуратуры тщательно следят за такими госслужащими, изучают их траты, проверяют места отдыха и даже покупаемые ими бренды.
«Порой диву даешься, когда читаешь о жизни чиновника: количество стран, которые он объехал, названия отелей, списания денег в брендовых магазинах. Иногда я даже прочитать эти названия не могу, а у него целый набор: Gucci, Armani. Моднейший человек, просто амбассадор всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто в Татарстане. Неужели вы, уважаемые чиновники, какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать? Можем, и будем работать», — приводит «Татар-информ» слова прокурора.Ранее сообщалось, что силовики задержали за коррупцию министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Сумма взятки составила 30 миллионов рублей. Ее передали Кушнареву в ресторане 24 ноября, где он отмечал юбилей друга. В этот день исполнилось 50 лет его заместителю — Дмитрию Мамелко.
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