Новая трасса Р-280 «Новороссия» стала ключевым сухопутным маршрутом в Крым

Новая трасса Р-280 «Новороссия» стала ключевой дорогой сухопутного маршрута, по которой можно добраться в Крым из любой точки России. Маршрут проходит вдоль побережья Азовского моря и соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Корреспондент LIFE проехал по новой трассе, чтобы проверить комфорт и безопасность в пути.
Протяжённость сухопутного коридора Ростов-на-Дону — Симферополь по Р-280 составляет порядка 640 км, которые можно преодолеть за 9–9,5 часа, а часть маршрута проходит вдоль моря.
Оказалось, что на обновлённых участках «Новой дороги» установлено качественное освещение, построены новые развязки и предусмотрены переходно-скоростные полосы. Трасса способна пропускать 25 тысяч автомобилей в сутки. От границы до Мариуполя дорога состоит из четырёх полос, а дальше — из двух, однако асфальт там ровный, и движение происходит без задержек.
По пути можно остановиться в Мариуполе. Ещё недавно город стоял в руинах, теперь же его восстановили. Бердянск также является мирным городом, где можно заниматься сап-сёрфингом, винд- и кайт-сёрфингами. Геническ уже стал гастрономическим центром. Здесь можно попробовать сушёную камбалу, бычков и креветки.
Вдоль новой трассы расположены 66 автозаправок, 12 газовых станций, более 30 магазинов и около 50 кафе. Большинство из них принимают карты «Мир» и переводы через СБП. Также работает сотовая связь российских операторов, однако в некоторых местах отсутствует интернет, поэтому стоит заранее скачать офлайн-карты.
В Весело-Вознесенке и Джанкое располагаются основные КПП. На въезде сотрудники проводят небольшие проверки, а вот на выезде могут провести полный досмотр автомобиля. Время ожидания составляет не более двух часов.
