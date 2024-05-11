В Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

Фото: iStock/PeopleImages
В центре Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона была запланирована грузинской оппозицией.
Гражданские активисты собрались несколькими командами в четырёх локациях Тбилиси и двинулись в сторону площади Европы, где проведут акцию протеста.
По предварительным оценкам, этот митинг будет самым крупным по количеству участников за месяц проведения протестов в грузинской столице.
Напомним, что в настоящее время закон об иноагентах рассмотрен парламентом в двух чтениях. Финальное рассмотрение состоится на предстоящей неделе.
Читайте также:
Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну
В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
Гражданские активисты собрались несколькими командами в четырёх локациях Тбилиси и двинулись в сторону площади Европы, где проведут акцию протеста.
По предварительным оценкам, этот митинг будет самым крупным по количеству участников за месяц проведения протестов в грузинской столице.
Напомним, что в настоящее время закон об иноагентах рассмотрен парламентом в двух чтениях. Финальное рассмотрение состоится на предстоящей неделе.
Читайте также:
Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну
В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
Анастасия Чинкова