В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах

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В центре Тбилиси увеличилось число протестующих против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
Отмечается, что с 23:00 по местному времени (22:00 мск) люди начали активно собираться на площади перед парламентом. В настоящее время толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием парламента и перекресток между ним и храмом Кашвети.
2 мая протестующие блокировали площадь Героев в центре города. По сообщениям, несколько протестующих были задержаны. На следующий день демонстранты, выступающие против закона об иностранных агентах, вновь собрались в центре грузинской столицы.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Парламент страны проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Решение законодателей вызвало новые протесты и беспорядки в Грузии.
В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.
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2 мая протестующие блокировали площадь Героев в центре города. По сообщениям, несколько протестующих были задержаны. На следующий день демонстранты, выступающие против закона об иностранных агентах, вновь собрались в центре грузинской столицы.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Парламент страны проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Решение законодателей вызвало новые протесты и беспорядки в Грузии.
В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.
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Александр Климов