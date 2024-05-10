Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе

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Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, финальном чтении. Об этом на брифинге заявил спикер кабмина Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что члены правительства обсудили расписание следующей недели, повестку дня, текущие вопросы и законопроект об иноагентах. В результате было принято решение о рассмотрении закона в третьем чтении на следующей неделе.
Отмечается, что 13 мая состоится рассмотрение законопроекта на комитетском заседании, а 17 мая – на пленарном заседании.
Напомним, что рассмотрение законопроекта проходит в Тбилиси на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Также ранее она пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.
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Отмечается, что 13 мая состоится рассмотрение законопроекта на комитетском заседании, а 17 мая – на пленарном заседании.
Напомним, что рассмотрение законопроекта проходит в Тбилиси на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Также ранее она пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.
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Анастасия Чинкова